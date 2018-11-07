Торжество бюрократии: 4 месяца в Калуге не могли убрать упавшее дерево

Ещё в июле в Калуге во время грозы на улице Подвойского у дома №35 дерево завалилось и повисло на соседнем. Жители окрестной пятиэтажки обошли несколько инстанций, обращались и в управляющую компанию, и в комитет по благоустройству, и даже в городскую службу спасения с просьбой убрать дерево. Так прошло четыре месяца.

Эту тему обсудили во вторник, 6 ноября, в городской управе. Как сообщила пресс-служба городской управы, управляющая компания пришла к выводу, что дерево не представляет опасность, а у сотрудников комитета по благоустройству было иное мнение.

- Было направлено уведомление в управляющую компанию, - прокомментировал ситуацию заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Она отреагировала, славо Богу, наконец-то. Данное дерево распилено. Вход к подъезду освобождён, и оставшийся от распила материал будет вывезен до 9 ноября.

Заместитель городского головы Юрий МОИСЕЕВ призвал работать более оперативно.

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