Власти назвали недовольных стройкой сквера жителей «антиполитическими»

На въезде в посёлок Полотняный Завод во всю идёт строительство сквера Свадеб.

- Территория, отведенная под благоустройство, находится вдали от плотной жилой застройки, рядом с дорогой, - рассказала нам на днях местная жительница Светлана ИНОЗЕМЦЕВА. - Подойти пешком к данной территории не представляется возможным для 90% жителей поселка.

Единственное посещаемое место рядом с территорией, отведенной под благоустройство, – ресторан. Жители поселка считают, что заказчик в лице управы провел закупку в интересах ресторана.

По словам Светланы, данная закупка не имеет прямого отношения к благоустройству поселка и поднятию уровня комфорта для его жителей, так как данное место является труднодоступным.

На сайте госзакупок указано, что благоустройство этой территории обойдётся почти в 4,5 миллиона рублей.

В администрации заявляют, что въезд – лицо посёлка.

- В прошлом году жители посёлка и депутатский корпус выбрали это место для благоустройства, - рассказал 1 ноября глава поселковой Управы Денис НОВИКОВ. - Есть просто антиполитические жители, жизнью обиженные, которые ничего не делают для посёлка. А так все жители проголосовали за то, что в этом месте будет скверик Свадеб. У усадьбы Гончаровых проходит много свадеб. Чтобы их кортежи в центре не стояли, не грязнили нам, делаем для них скверик. Там они смогут сфотографироваться и провести время.

Уважаемые читатели! А где ещё, на ваш взгляд, необходимо заняться благоустройством? Пишите в комментариях!