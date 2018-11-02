Власти назвали недовольных стройкой сквера жителей «антиполитическими»

На въезде в посёлок Полотняный Завод во всю идёт строительство сквера Свадеб.
- Территория, отведенная под благоустройство, находится вдали от плотной жилой застройки, рядом с дорогой, - рассказала нам на днях местная жительница Светлана ИНОЗЕМЦЕВА. - Подойти пешком к данной территории не представляется возможным для 90% жителей поселка.
Единственное посещаемое место рядом с территорией, отведенной под благоустройство, – ресторан. Жители поселка считают, что заказчик в лице управы провел закупку в интересах ресторана.
По словам Светланы, данная закупка не имеет прямого отношения к благоустройству поселка и поднятию уровня комфорта для его жителей, так как данное место является труднодоступным.
На сайте госзакупок указано, что благоустройство этой территории обойдётся почти в 4,5 миллиона рублей.
В администрации заявляют, что въезд – лицо посёлка.
- В прошлом году жители посёлка и депутатский корпус выбрали это место для благоустройства, - рассказал 1 ноября глава поселковой Управы Денис НОВИКОВ. - Есть просто антиполитические жители, жизнью обиженные, которые ничего не делают для посёлка. А так все жители проголосовали за то, что в этом месте будет скверик Свадеб. У усадьбы Гончаровых проходит много свадеб. Чтобы их кортежи в центре не стояли, не грязнили нам, делаем для них скверик. Там они смогут сфотографироваться и провести время.
Уважаемые читатели! А где ещё, на ваш взгляд, необходимо заняться благоустройством? Пишите в комментариях!
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