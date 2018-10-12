Деревья возле гимназии № 24 всё-таки посадят

На месте спиленных клёнов на улице Суворова, в районе 24-й гимназии, планируется высадить 20 крупномерных саженцев рябины. Об этом нам сообщили в пятницу, 12 октября, в Управлении городского хозяйства Калуги.

- Саженцы предоставлены министерством природных ресурсов и экологии Калужской области, - пояснили нам в ведомстве. – Посадка деревьев состоится в рамках проведения акции по формированию зелёного каркаса города. Работы планируется завершить до конца октября текущего года.

Напомним, инициатором посадки деревьев на улице Суворова выступило общественное движение «Зелёный город». Изменения в проект обустройства парковки рядом с гимназией № 24 были внесены именно по настоянию его активистов.

Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге нужно высадить деревья? Пишите в комментариях!