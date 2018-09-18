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Чиновники жалуются, что дети играют на недоделанных площадках

18.09.2018 10:25 4 836 Дмитрий Ивьев
Чиновники жалуются, что дети играют на недоделанных площадках

В понедельник, 17 сентября, на планёрке в горуправе обсудили состояние детских площадок в городе. Поводом стала фотография, размещённая в соцсети. На ней горку нового детского городка на Карачевской, 17, укрепили автомобильной шиной.

- Это произошло, когда площадку только установили и жители своими силами таким образом решили её укрепить. Сейчас асфальтовое покрытие подготовлено, работы по благоустройству завершены, - прокомментировал ответственный чиновник.

- Если работы не завершены, значит надо ставить соответствующее заграждение, информационную табличку вешать, что работы ведутся, просьба не эксплуатировать данное сооружение, - отметил городской голова.

- Практически на всех территориях города мы наблюдаем, что дети и жители начинают пользоваться площадками до того момента, как они введены в эксплуатацию, наши ограждения – сигнальные ленты, информационные материалы - всё срывают, - пожаловались ему.

В итоге со следующего года решили поменять принцип работы: сначала доделать одну площадку и лишь после этого переходить на другую.

- Не надо делать сразу везде. Тем более что организаций у нас немного работает. Завершили до конца на одном объекте, перешли на следующий. В таком формате надо работать, - подвёл итог разговору градоначальник.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: благоустройство
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