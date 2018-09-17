После жалобы в соцсетях в парке Циолковского дадут свет

Несколько месяцев назад в парке Циолковского пропало освещение.

- Горе-охранник из будки сказал, что это не он, что лампочки не горят, он давно всем писал и говорил. Ходим с фонариками, - написала в начале сентября в группе «Калуга и калужане» Ирина БУТРОВА.

Представители городской управы в понедельник, 17 сентября, сообщили, что в ситуации разобрались. Как оказалось, из-за короткого замыкания сгорели светильники. Освещение должно появиться уже вечером 17 сентября.

У ответственных чиновников поинтересовались, почему эту проблему не решили ещё на прошлой неделе. Однако ответа не нашлось.

Видимо, для возвращения освещения специально дожидались 17 сентября, ведь именно в этот день в 1857 году родился Константин Эдуардович Циолковский.

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