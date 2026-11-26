На участке дороги «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» — Красный Городок не было тротуаров, и это создавало опасность для пешеходов. Люди вынуждены были идти прямо по проезжей части, рискуя попасть в аварию.

Прокуратура Ферзиковского района обратилась в суд с требованием обязать организацию «Калугадорзаказчик» построить тротуары. Суд встал на сторону прокуратуры.

Сейчас тротуары уже готовы — их обустроили на протяжении 1,3 километра.