Результаты в составе комиссии оценили председатель Думы Юрий Моисеев, первый заместитель Главы Калуги Василий Полежаев, депутаты Думы Карп Диденко, Максим Платов и Марина Костина, специалисты управления горхозяйства и представители порядной организации. За преображение улицы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проголосовали более 17 тысяч калужан.

В 2025 году ресурсоснабжающие организации провели замену подземных инженерных коммуникаций. В текущем году выполнены работы по замене асфальтового покрытия, обустройству тротуаров, парковочных карманов, ремонту фасадов, установке новой системы освещения и малых архитектурных форм.

«Реализован важный для нашего города проект, одна из наиболее красивых улиц Калуги обрела новый облик. Работы по ремонту дорожного полотна, укладке плитки, ремонту фасадов, установке светильников и МАФов выполнены на хорошем уровне. Комиссия выявила ряд недочетов, связанных с разуклонкой и работой ливневой канализации. Представители подрядчика признали недоработки и пообещали их устранить», – прокомментировал Юрий Моисеев.