В Ворсино строят новую детскую площадку
Работы ведутся на улице Дружбы, сообщил глава Боровского округа Николай Калиничев.
По его словам, там появится полноценное пространство для отдыха с качелями, каруселями, игровым комплексом, песочницей и турниками, а также лавочками, урнами и освещением.
- Подрядчику осталось уложить покрытие, установить несколько малых архитектурных форм и ограждение, - заявил чиновник.
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