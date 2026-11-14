В Ворсино строят новую детскую площадку

Работы ведутся на улице Дружбы, сообщил глава Боровского округа Николай Калиничев.

По его словам, там появится полноценное пространство для отдыха с качелями, каруселями, игровым комплексом, песочницей и турниками, а также лавочками, урнами и освещением.

- Подрядчику осталось уложить покрытие, установить несколько малых архитектурных форм и ограждение, - заявил чиновник.