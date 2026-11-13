Школьники из Мещовска помогли очистить берег реки Турея

11 ноября 2026 года ученики Мещовской средней школы вместе с родителями и представителями администрации округа присоединились к акции «Вода России».

После уроков ребята навели порядок на берегу реки Турея — в итоге собрали несколько десятков мешков мусора. Теперь территория снова выглядит опрятно и радует прохожих.

Акция «Вода России» проходит в Калужской области каждый год — она входит в федеральный проект, который, в свою очередь, является частью нацпроекта «Экологическое благополучие». Проект стартовал в 2019 году, и с каждым годом к уборке берегов присоединяется всё больше людей. Главная задача акции — очищать водоёмы и прибрежные зоны от бытового мусора, а также напоминать жителям о важности бережного отношения к воде и развивать экологическую культуру.