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Благоустройство

Школьники из Мещовска помогли очистить берег реки Турея

Дмитрий Ивьев
13.11, 12:08
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11 ноября 2026 года ученики Мещовской средней школы вместе с родителями и представителями администрации округа присоединились к акции «Вода России».

После уроков ребята навели порядок на берегу реки Турея — в итоге собрали несколько десятков мешков мусора. Теперь территория снова выглядит опрятно и радует прохожих.

Акция «Вода России» проходит в Калужской области каждый год — она входит в федеральный проект, который, в свою очередь, является частью нацпроекта «Экологическое благополучие». Проект стартовал в 2019 году, и с каждым годом к уборке берегов присоединяется всё больше людей. Главная задача акции — очищать водоёмы и прибрежные зоны от бытового мусора, а также напоминать жителям о важности бережного отношения к воде и развивать экологическую культуру.

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