В деревне Новоскаковское убрали незаконную свалку у реки Веприка
Местные жители жаловались на мусор в береговой полосе — там валялись доски, плёнка, ветки, пластиковые трубы и другой хлам.
Природоохранная прокуратура проверила ситуацию и потребовала от администрации Дзержинского округа навести порядок.
После вмешательства прокуратуры свалку ликвидировали.
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