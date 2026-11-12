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Благоустройство

В деревне Новоскаковское убрали незаконную свалку у реки Веприка

Дмитрий Ивьев
12.11, 11:20
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Местные жители жаловались на мусор в береговой полосе — там валялись доски, плёнка, ветки, пластиковые трубы и другой хлам.

Природоохранная прокуратура проверила ситуацию и потребовала от администрации Дзержинского округа навести порядок.

После вмешательства прокуратуры свалку ликвидировали.

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