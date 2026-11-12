В Калуге установят шахматные столы в парке культуры и отдыха
Рядом с центральной аллеей готовят площадку.
- В рамках развития туристического центра города проводим третий этап благоустройства центрального парка культуры и отдыха, - рассказали нам 12 ноября в «Зеленстрое». - Площадка подготовлена для установки беседок с шахматными столами.
Также в районе новой детской площадки подготовлена также площадка для устройства малых архитектурных форм.
Напомним, беседки с шахматными столами еще в 2022 году установили в парке на месте рынка на улице Марата.
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