В Калуге установят шахматные столы в парке культуры и отдыха

Рядом с центральной аллеей готовят площадку.

- В рамках развития туристического центра города проводим третий этап благоустройства центрального парка культуры и отдыха, - рассказали нам 12 ноября в «Зеленстрое». - Площадка подготовлена для установки беседок с шахматными столами.

Также в районе новой детской площадки подготовлена также площадка для устройства малых архитектурных форм.

Напомним, беседки с шахматными столами еще в 2022 году установили в парке на месте рынка на улице Марата.