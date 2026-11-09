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Благоустройство

В Ермолино на улице Фабричной появился новый сквер

Дмитрий Ивьев
09.11, 10:51
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Его обустроили на месте пустыря возле дома № 2 на улице Фабричной. Благоустройство провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Теперь здесь есть удобный прогулочный маршрут: проложили асфальтированные дорожки, поставили скамейки, урны, качели и крытый навес — под ним можно отдохнуть и спрятаться от дождя. Для удобства и безопасности сделали уличное освещение и видеонаблюдение. Ещё заасфальтировали парковку и контейнерную площадку рядом со сквером.

Особая деталь пространства — скамейки из переработанного пластика: они экологичные и практичные.

Первый этап работ завершён, сквер уже открыт для всех желающих. Второго этапа благоустройства в 2027 году не планируют.

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