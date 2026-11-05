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Благоустройство

В Козельске благоустраивают территорию на улице Веденеева

Дмитрий Ивьев
05.11, 14:44
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Работы на общественной территории в Козельске продолжаются, рассказал 5 ноября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

На улице Веденеева планируют сделать тротуар с ограждением, построить пешеходный мостик и установить необычные элементы оформления — например, тематические башни и тын.

Благоустройство идёт в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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