В Козельске благоустраивают территорию на улице Веденеева

Работы на общественной территории в Козельске продолжаются, рассказал 5 ноября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

На улице Веденеева планируют сделать тротуар с ограждением, построить пешеходный мостик и установить необычные элементы оформления — например, тематические башни и тын.

Благоустройство идёт в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».