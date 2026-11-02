В Калуге начали сажать деревья на улице Московской

В районе площади появится 50 крупнолистных лип.

Ранее там вырезали американский клён.

- 12 лип высадим непосредственно в сквере Ветеранов, - рассказал 2 ноября глава города Дмитрий Денисов. - Ещё 38 – вдоль сквера, на широкой зелёной полосе между дорогой и тротуаром. Здесь деревья разместим в два ряда, в шахматном порядке.