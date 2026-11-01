В Малоярославце открыли обновлённую зону отдыха

В Малоярославце завершили благоустройство общественной территории на улице Чистовича. Об этом 1 ноября сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Обустроили новые покрытия и освещение, поставили скамейки, урны, качели, игровые и спортивные комплексы, в том числе канатный. Территорию также озеленили.

Теперь у жителей есть благоустроенное пространство, где можно погулять, отдохнуть и провести время с детьми.

Работы выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».