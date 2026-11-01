В Кировском округе открыли обновлённый святой источник

Проект удалось реализовать благодаря активной позиции жителей Верхнего микрорайона.

В микрорайоне Смоловка прошло торжественное освящение и открытие святого источника.

Об этом 31 октября сообщила администрация Кировского муниципального округа.

В 2024 году жители Верхнего микрорайона объединились в территориальное общественное самоуправление.

Сегодня это самое крупное ТОС в округе - в него входят около двухсот человек.

ТОС победил в Региональном конкурсе проектов. За три года на выделенные средства удалось полностью благоустроить прилегающую территорию, восстановить и оформить источник.

В рамках благоустройства святой источник полностью отремонтировали.

Там обустроили удобные подходы, обновили купель и подвели к ней воду, оформили ротонду колодца.

На прилегающей территории создали зону отдыха и установили лавочки.