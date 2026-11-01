В Кировском округе открыли обновлённый святой источник
В микрорайоне Смоловка прошло торжественное освящение и открытие святого источника.
Об этом 31 октября сообщила администрация Кировского муниципального округа.
В 2024 году жители Верхнего микрорайона объединились в территориальное общественное самоуправление.
Сегодня это самое крупное ТОС в округе - в него входят около двухсот человек.
ТОС победил в Региональном конкурсе проектов. За три года на выделенные средства удалось полностью благоустроить прилегающую территорию, восстановить и оформить источник.
В рамках благоустройства святой источник полностью отремонтировали.
Там обустроили удобные подходы, обновили купель и подвели к ней воду, оформили ротонду колодца.
На прилегающей территории создали зону отдыха и установили лавочки.
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