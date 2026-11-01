В Калуге обновили контейнерную площадку

На улице Матросова, 25 в Калуге старые изношенные контейнеры заменили на новые.

Об этом 31 октября сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

По его словам, работа по обновлению контейнерного парка продолжается: специалисты следят за состоянием площадок и своевременно устраняют выявленные проблемы.

В этом помогает чат-бот ГП «КРЭО», куда пишут о проблемах жители города.