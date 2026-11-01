В Калуге обновили контейнерную площадку
На улице Матросова, 25 в Калуге старые изношенные контейнеры заменили на новые.
Об этом 31 октября сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
По его словам, работа по обновлению контейнерного парка продолжается: специалисты следят за состоянием площадок и своевременно устраняют выявленные проблемы.
В этом помогает чат-бот ГП «КРЭО», куда пишут о проблемах жители города.
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