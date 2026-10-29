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В Калуге высадили клены на бульваре Чичерина

Дмитрий Ивьев
29.10, 12:10
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Работы начались с участка в районе мемориального кладбища.

- Здесь клёны выбрали не случайно: такие же деревья уже растут на противоположной стороне бульвара, - рассказал в четверг, 29 октября, глава города Дмитрий Денисов. - Новая посадка продолжает существующую аллею и делает её целостной.

Дальше по бульвару будут высаживать липы.

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