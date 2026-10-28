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Благоустройство

В Калуге восстанавливают благоустройство на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
28.10, 11:58
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После замены трубопровода отопления стартовал этап благоустройства.

Сейчас ведутся работы по приведению территории в порядок на Фомушина, 8-10 и 65 лет Победы, 27а.

- Это значит, что скоро дворы снова станут удобными: восстановят покрытие, уберут следы ремонта и сделают всё, чтобы вам было комфортно ходить и ездить, - прокомментировали 28 октября в «Калугатеплосети».

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