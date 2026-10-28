В Калуге восстанавливают благоустройство на Правом берегу
После замены трубопровода отопления стартовал этап благоустройства.
Сейчас ведутся работы по приведению территории в порядок на Фомушина, 8-10 и 65 лет Победы, 27а.
- Это значит, что скоро дворы снова станут удобными: восстановят покрытие, уберут следы ремонта и сделают всё, чтобы вам было комфортно ходить и ездить, - прокомментировали 28 октября в «Калугатеплосети».
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь