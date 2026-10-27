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Благоустройство

В Калуге появится новое освещение

Дмитрий Ивьев
27.10, 12:11
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До конца года в городе появятся ещё 300 новых светодиодных светильников.

- Монтаж уже ведётся в Губернском парке, на Одоевском шоссе и на участке дороги от Одоевского шоссе до села Некрасово, - рассказал 27 октября глава города Дмитрий Денисов.

По его словам, с 2020 года специалисты установили 8600 светильников. Сейчас в Калуге их свыше 28 тысяч. Доля современных светодиодных светильников выросла с 3 до 47,5%.

В планах также – Воровая, Шопино и Росва.

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