В Калуге появится новое освещение

До конца года в городе появятся ещё 300 новых светодиодных светильников.

- Монтаж уже ведётся в Губернском парке, на Одоевском шоссе и на участке дороги от Одоевского шоссе до села Некрасово, - рассказал 27 октября глава города Дмитрий Денисов.

По его словам, с 2020 года специалисты установили 8600 светильников. Сейчас в Калуге их свыше 28 тысяч. Доля современных светодиодных светильников выросла с 3 до 47,5%.

В планах также – Воровая, Шопино и Росва.