В 15 округах Калужской области появилось уличное освещение

В Калужской области продолжают делать дороги безопаснее. По словам главы Минтранса области Александра Шпиренко, в этом году работы провели на участках общей протяжённостью 28 км. Освещение появилось в 15 муниципальных округах.

Сейчас в регионе освещено уже 409 км дорог во всех муниципалитетах.

На улицах работает свыше 9,5 тысячи энергоэффективных светодиодных светильников.