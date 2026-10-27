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Благоустройство

В 15 округах Калужской области появилось уличное освещение

Дмитрий Ивьев
27.10, 11:55
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В Калужской области продолжают делать дороги безопаснее. По словам главы Минтранса области Александра Шпиренко, в этом году работы провели на участках общей протяжённостью 28 км. Освещение появилось в 15 муниципальных округах.

Сейчас в регионе освещено уже 409 км дорог во всех муниципалитетах.

На улицах работает свыше 9,5 тысячи энергоэффективных светодиодных светильников.

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