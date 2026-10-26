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Новость дня Благоустройство

Новый асфальт уложили на дороге Киров – Верхняя Песочня – Тягаево

Сергей ПЕТРОВ
26.10, 09:46
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Фото: Минтранс Калужской области.
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Об этом сообщили в региональном Минтрансе 26 октября.

На участке протяжённостью 6,7 километра восстановили дорожное покрытие. Уложили новый асфальт. Также заменили водопропускные трубы и нанесли разметку.

Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорога важна для местных жителей – по ней ходят школьные и общественные автобусы.

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