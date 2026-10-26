Новый асфальт уложили на дороге Киров – Верхняя Песочня – Тягаево
Об этом сообщили в региональном Минтрансе 26 октября.
На участке протяжённостью 6,7 километра восстановили дорожное покрытие. Уложили новый асфальт. Также заменили водопропускные трубы и нанесли разметку.
Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорога важна для местных жителей – по ней ходят школьные и общественные автобусы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь