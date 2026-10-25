В Людинове продолжается благоустройство площади Победы
Об этом 24 октября сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Главная идея - соединить память о прошлом с современной жизнью города и создать пространство для отдыха, встреч и общественных мероприятий.
На сегодняшний день завершены работы по электроснабжению, уложена тротуарная плитка, обустроены газоны, смонтированы системы видеонаблюдения и оповещения.
Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы.
Впереди - установка оставшихся малых архитектурных форм, а также высадка деревьев и кустарников.
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