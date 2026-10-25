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Благоустройство

В Людинове продолжается благоустройство площади Победы

Татьяна Светлова
25.10, 09:25
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Об этом 24 октября сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Главная идея - соединить память о прошлом с современной жизнью города и создать пространство для отдыха, встреч и общественных мероприятий.

На сегодняшний день завершены работы по электроснабжению, уложена тротуарная плитка, обустроены газоны, смонтированы системы видеонаблюдения и оповещения.

Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы.

 Впереди - установка оставшихся малых архитектурных форм, а также высадка деревьев и кустарников.

 

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