В Людинове продолжается благоустройство площади Победы

Об этом 24 октября сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Главная идея - соединить память о прошлом с современной жизнью города и создать пространство для отдыха, встреч и общественных мероприятий.

На сегодняшний день завершены работы по электроснабжению, уложена тротуарная плитка, обустроены газоны, смонтированы системы видеонаблюдения и оповещения.

Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы.

Впереди - установка оставшихся малых архитектурных форм, а также высадка деревьев и кустарников.