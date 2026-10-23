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Новость дня Благоустройство

В Калуге космонавтиков перестанут ставить на столбики

Дмитрий Ивьев
23.10, 12:19
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Этот вопрос обсуждался на встрече главы города Дмитрий Денисова и скульптора Алины Фарниевой.

- Обсудили дальнейшее развитие проекта. Каждая фигурка обязательно должна быть связана с историей Калуги и служить поводом глубже погрузиться в жизнь нашего города, узнать больше о его жителях, - заявил Денисов. - Команда Алины согласилась сменить формат размещения некоторых уже установленных фигурок и избегать в дальнейшем их установку на столбики и трубы, предпочитая более удобные и вписывающиеся в городскую среду способы.

При этом чиновник напомнил, что эти милые фигурки уже стали достопримечательностью нашего города, по ним водят экскурсии, а туристы оставляют восхищенные отзывы в соцсетях. Бюджетные деньги на установку не тратятся.

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