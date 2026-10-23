Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Обнинске развивают «Наукоградские маршруты»: идёт второй этап благоустройства
Благоустройство

В Обнинске развивают «Наукоградские маршруты»: идёт второй этап благоустройства

Дмитрий Ивьев
23.10, 08:33
0 76
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Обнинске продолжают обустраивать пешеходный маршрут, который свяжет бульвар в Солнечной долине с Нижним парком. Сейчас рабочие монтируют тротуарные бордюры.

Дорожки будут разными: часть выполнят из гранитного отсева и щебня, а для удобства маломобильных горожан укладывают бетонную тактильную плитку.

Отдельное внимание уделяется лестницам и смотровой площадке. Их фундаменты ставят на металлических сваях. Сами конструкции будут металлическими, а покрытие смотровой площадки сделают из лиственницы.

На маршруте также появятся малые архитектурные формы, наружное освещение и система видеонаблюдения.

Параллельно идёт озеленение: готовят почву, устраивают газоны. В перспективе здесь создадут экотропу.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBmR2YrUElkTVVudWp3YjNMWGs1SkE9PSIsInZhbHVlIjoic2JpcXNqRFduRjRHZkxhVGZpTE85VlFXenl5S0FZcmdjdWZTd0JhVERoNTVNRnMwZUQ3S0xUcTdhbE04TGtFcjNWS0dzazY3UzI1OXR6YmFhSGl3TDdtRFc1OVhvaFVYczlpWU9JbWFjWTJpUlZLZEhvTElLOElHajhlTGtmWEtQSng1TjlNa1hMQ0NvREIzVUxNZVE5dWVKZm5ieGFjZTBXYVRITGpsakprcC8veVBzUTVVVFlhYjV0NGhEOXNKb1lObWhEUDlhNEkzdUZvTS9SNVFVLzYzMjJTUk9aczdZR3crSFpEKzg0dGdvQ3hDSzFxVWpoNHZRMkR6eWlacktETTRjVXNIeGp4dDluZ2JjdWZEeVR1c3pMMkUyTjdzamlUZk9COXA2N29xRDBEb0c5WWZMc25pRWM1d2RpTnVRRXd1M3kzRCsrQ25ONjlVaFM1R0tka1VOcUdpYm5NS0p4MUkweFFzMTlRN2xxYnBoNG01aGRCRW9Xa1Q0TE1WT04vMnNVWU96Q21jVm9NYk5HQ1VwbHI4WGx6YmFpZ0RPejgwQUtFUHdtQ0NLaGg1QmFqb1hFc05FUW1KNXBZbSIsIm1hYyI6ImZhMWYwNjdiYmYzMTAzYWVhYmViYjVhMGMzMzE3OGE3YWE0YmNiZTg1ZmFlNTcxN2UxZjBlM2FiYjE3YTNlZTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im03Q0ZCV3V0NnRwK1A3d21jTXRCQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiL0hqYlNOdG5GUWZONTVrdkhXdE5GZ1JHMWg4QXpta2NRdndLTldlYThZSzluRmhJRGRuZDZQRWJlQXFHWExXZEhhdndDcFJXWmo2UUY0YzBLVkZzSHUwSUpvUTZOWkR5SXBRbnVMR29YaW5yc3JPblkrRnIvdEN3RFJkQnFQazR5WSs3SFdCRHcyUzlOQU8yZ3Rtek1aZUhlVUd5cVlXQTdKUkt0MTBMRWh1cTNHZTJmQnluS1VuMjNvYVFPcXBKaGptRGN2c3Q0ZXUrT3RCMitQZWZlbFU3MW5wSTEwd25DWWViSGsyK0lVYWd3UUZmM25rcWMzMm13cVVlWUpPSkY1WGplc24zNzNNQ3R1VVo4R0c3RVlkS3E4cmttMDJCem41QUVsWGtSc09BMnBlY2NOdDRvMWdpQUljdytCWGNySmFweEYwUDlTNCswZnh2cHp3ZU5lUzk2WElyTGMwZzhKVkI2cUJNZTc2NWFoeisrY09ESmNEK3JLWVdiTk55RkoyRktaZEc0SjZFeExXWEwvblNVMkdrYkxmeTRXWmY5aTcwc3NhN010eFlhZ3VJMDd1UDRiKzkrQkFWSlZzcUFCeGpVRWlEQlhXVVNHOUVJL0xpMThvdkh4RUU2SkF1bUl4QTc3eE5OcCtNTzF2WU5SbGJoRlp5UHFXMWwrMU1GajZ1dGZraDVLTGtwTkFaOVdyY2l5bjFlaVVyRE5LanMreExPSDkvRnpKT0l1Um1SeTEzKzd5MWxOUWdPY2hidjc2NFN3Ylc1aWhOamdZYVlmbkVlcXNQS1BjSFdtVWtSQStwWTlINDhsWVRzNUcrVjUyekpTSXpFWjhYTlZkRiIsIm1hYyI6IjIxYjZiNjkzNTM2MzVkYzBkMThkYTc2YmIzYzMwNjBhZDgzNzE1OGJmNmNmMGNlOGY3NzYwMmRjMGJjODg5NTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+