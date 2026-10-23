В Обнинске развивают «Наукоградские маршруты»: идёт второй этап благоустройства

В Обнинске продолжают обустраивать пешеходный маршрут, который свяжет бульвар в Солнечной долине с Нижним парком. Сейчас рабочие монтируют тротуарные бордюры.

Дорожки будут разными: часть выполнят из гранитного отсева и щебня, а для удобства маломобильных горожан укладывают бетонную тактильную плитку.

Отдельное внимание уделяется лестницам и смотровой площадке. Их фундаменты ставят на металлических сваях. Сами конструкции будут металлическими, а покрытие смотровой площадки сделают из лиственницы.

На маршруте также появятся малые архитектурные формы, наружное освещение и система видеонаблюдения.

Параллельно идёт озеленение: готовят почву, устраивают газоны. В перспективе здесь создадут экотропу.