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Благоустройство

В Мосальске продолжается благоустройство исторической части города

Дмитрий Ивьев
22.10, 07:40
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В городе продолжается благоустройство в рамках проекта «Сердце Мосальска. Возрождение жизни в исторической части города». Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Уже установили фонари, а сейчас монтируют спортивное и детское игровое оборудование.

Когда всё завершат, в центре Мосальска появится современное общественное пространство. Здесь можно будет прогуляться, отдохнуть, встретиться с друзьями или сходить на городское мероприятие. При этом исторический облик района стараются сохранить.

Проект смогли реализовать благодаря победе в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году, рассказал глава Минстроя Вячеслав Лежнин.

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