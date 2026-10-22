В Мосальске продолжается благоустройство исторической части города

В городе продолжается благоустройство в рамках проекта «Сердце Мосальска. Возрождение жизни в исторической части города». Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Уже установили фонари, а сейчас монтируют спортивное и детское игровое оборудование.

Когда всё завершат, в центре Мосальска появится современное общественное пространство. Здесь можно будет прогуляться, отдохнуть, встретиться с друзьями или сходить на городское мероприятие. При этом исторический облик района стараются сохранить.

Проект смогли реализовать благодаря победе в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году, рассказал глава Минстроя Вячеслав Лежнин.