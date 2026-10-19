Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Малоярославце продолжается благоустройство парка имени Кутузова
Благоустройство

В Малоярославце продолжается благоустройство парка имени Кутузова

Дмитрий Ивьев
19.10, 10:35
0 301
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин 19 октября рассказал о ходе работ в общественном пространстве у реки Лужи.

Концепция парка связана с героическим прошлым города. Ключевой образ — «горящий мост»: он отсылает к поступку городничего Павла Быкова, который сжёг переправу через реку, чтобы задержать французскую армию. Эту идею воплощают в планировке территории и в прогулочном маршруте над водой.

На площадке уже сделали вертикальную планировку, обустроили свайное поле, подпорную стенку и ливневую канализацию, подготовили основания под опоры освещения и верхнюю площадку для покрытий. Сейчас специалисты монтируют металлоконструкции, укладывают плитку и занимаются асфальтированием. Впереди — установка опор освещения.

Проект парка победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjkzdFlKcE16TFpsMWVLZnZDSTJReGc9PSIsInZhbHVlIjoiVVhwQVlYdSt2eG5SckI1cUg2aGhjb0R0SUFZSGFwYnNXa1NNc1AyWjYzVXhla3cyenpIRmZYZzJzWHd5SXA0WElBOGp4MmFIQzd6eFE2S1haT2VzVzI0QXlCOTRSS2x0dmlkTXoxSENnYTVzWjZkeTFyYktkYkdMME5RSXEvank3RE1Ic2RqdXpuZ0RWaXoyVVFHVVV2MHNQWlNDMGNEVzY3N0ZBWHJhaU5PMUhWYUZvVUl5TXF2RkQ5TklHWEtEUldrbjFQNjlLcVNLS1FvdklTeFZHSGZFM3Jwelk0bzNjOHVMS0ZBRE1kb2tsb2ZYVVN5YWtMTlFvcFN4OGt6VjZFVC9EWTdMeTVsamRJcllYNDZKSTVONVFFS2gvODZNMHpEVzh0YVp3eEEvZkhGNktJMU8vd1RWRU9iNy9UdE9jSXFpWGtaYkpVYUdpbjVDL095WEE1RzdaajY1elV0dDBvb3BLMkZldkRTcjFzaXJEelUza2lTb0x0QVMyajFKZUJvaW5ZTGNvTFljK1ZDVnNsaWxRV01VTDE4Q3ZFb0RlaHpvV1d2bFpjYWJIb2pNM3lzOGl6UEtKQVVjWFk0VCIsIm1hYyI6ImExNGJkMGQ4YTEyN2ZkNWI5YTY2OGVlMmYzNjdlNzMyYTM4YThjMDc5ZDM1NWNmNDhkMWFhNGRiYzg5ZDIyMjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZ5ZHhKdUdiWkFOSVpBWmlXOERSMkE9PSIsInZhbHVlIjoieldjYkJnZ1QrTENVZU93MFNTVnFVeExRYVk3a0VlS2Y5cnhXMmd6aHQ0d3JDRCtOemp0c1dMRFM3M3Nyd2dEY0MrdE1TK2NPeG5XbnBJeUZ6aGNzZmhYSDJsT2NKcytPUWFJMkJkL0pNbXhUMXI1bEc0aE1UVDB1Z3pzZXZHb2tGcExLSEJyQTNhUy9nQ2Q1M2J1THdnM2xUUU9EeXVkbWxZNmVVKzErSWVGV09NSG1yWG1BQmM2cU9yNjRhWkRZdUhEQjRwMzJDOWM0dDJaUmdZZjRMaWlKZGdTV0Rqb3p0STZCNVRiNkZxUFBEZDVXNW13R2poZ25ndGxFaHFzY2ovSlNFbjdQdjI1NFlITkNqVGpKbXljMzRUOFhLdzNKOE51eGI5N21EVWNhMm5NTG0vNkx0K2ZCcyttaWxIK1dOV3dTOFdrUDFhZnloMkh0UG5XT3orU0R2U0lPeGh1L1NPcURJbnBPTDBLZUFsZWprQmNodzFQcWprQUVnZE5UVEZ6SHo1OStMM25yYy90dnBueG03OW1INHlHcEdtTjNkMFdsMnpkQ3dUSkVMV3Y0S2VxUzNwT3IzdmFFUjYwb3hFYWVMam00ZWZKVXByNVZmS094bUlXR1hBOHRlK1NXc1g2ekZsT2dsWk4wZng2WjVmWjl1VXpoWXRYYkh1MDFzTzAvYmpkWWRWVHd5Wk5PWFBKOUt2ZjM5MWI4VnoycVBmc1BGTHczOXF4anNPaFZSQWt4ZS9YSDQ1WTBqaDJSVWxlMVdFSGZoZnVVci81TTdrRk85eDR4OG5HN08zRCtTb0hrbEp6YXErTWVJSW5UZEV3bDdxdlA1ekZodFpIKyIsIm1hYyI6IjNlMjliN2FiOGI5MTRhZDMxYTg0ZmE1NDAyYjQ2MDJkZTA0ZDFhNzYxM2I2OTg2NzlmYjEyMDUzYjRhZWE0M2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+