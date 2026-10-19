В Малоярославце продолжается благоустройство парка имени Кутузова

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин 19 октября рассказал о ходе работ в общественном пространстве у реки Лужи.

Концепция парка связана с героическим прошлым города. Ключевой образ — «горящий мост»: он отсылает к поступку городничего Павла Быкова, который сжёг переправу через реку, чтобы задержать французскую армию. Эту идею воплощают в планировке территории и в прогулочном маршруте над водой.

На площадке уже сделали вертикальную планировку, обустроили свайное поле, подпорную стенку и ливневую канализацию, подготовили основания под опоры освещения и верхнюю площадку для покрытий. Сейчас специалисты монтируют металлоконструкции, укладывают плитку и занимаются асфальтированием. Впереди — установка опор освещения.

Проект парка победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».