В Калужской области убрали незаконные свалки в лесах

Природоохранная прокуратура проверила леса и нашла там мусор.

Между деревьями лежали пластиковые бутылки, доски, пакеты, битый кирпич, мешки с отходами. Свалки обнаружили в Калуге, а также в Ферзиковском и Юхновском округах.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать министерство природных ресурсов и экологии региона убрать мусор. Суд встал на сторону прокуратуры. Сейчас все свалки ликвидированы.