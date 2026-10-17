В Калужской области убрали незаконные свалки в лесах
Природоохранная прокуратура проверила леса и нашла там мусор.
Между деревьями лежали пластиковые бутылки, доски, пакеты, битый кирпич, мешки с отходами. Свалки обнаружили в Калуге, а также в Ферзиковском и Юхновском округах.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать министерство природных ресурсов и экологии региона убрать мусор. Суд встал на сторону прокуратуры. Сейчас все свалки ликвидированы.
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