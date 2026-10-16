В Малоярославце перемены ждут рынок на улице Аузина

Подробности в пятницу, 16 октября, сообщил глава района Вячеслав Парфенов.

С 1 января 2027 года управлять рынком будет администрация округа. Оператором станет Управление городского хозяйства. Все деньги от аренды будут поступать в местный бюджет в форме безналичных платежей.

- Отдельно обсудили вопросы, которые требуют внимания. В частности, планируется привести в порядок проходы между торговыми павильонами, - заявил Парфенов. - Это важно для пожарной безопасности и беспрепятственного доступа спецтехники. Кроме того, предстоит урегулировать вопросы с торговыми местами, которые частично закрывают окна соседних зданий. В планах и обновление электрических сетей. Эти темы вызывают у предпринимателей вопросы, и работа по наведению порядка будет вестись поэтапно.