В Калуге высадили яблони на улице Жукова
Там заменяют аварийные деревья, которые ранее пришлось спилить.
Как пояснил глава города Дмитрий Денисов, яблони выбраны из-за того, что на улице действуют ограничения по высоте зелёных насаждений. Яблоня компактнее клёна или липы.
Посадки на Жукова продолжатся. Также деревья появятся на улицах Горького, Рылеева и Плеханова.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь