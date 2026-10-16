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Новость дня Благоустройство

В Калуге высадили яблони на улице Жукова

Дмитрий Ивьев
16.10, 09:15
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Там заменяют аварийные деревья, которые ранее пришлось спилить.

Как пояснил глава города Дмитрий Денисов, яблони выбраны из-за того, что на улице действуют ограничения по высоте зелёных насаждений. Яблоня компактнее клёна или липы.

Посадки на Жукова продолжатся. Также деревья появятся на улицах Горького, Рылеева и Плеханова.

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