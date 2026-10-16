В Калуге высадили яблони на улице Жукова

Там заменяют аварийные деревья, которые ранее пришлось спилить.

Как пояснил глава города Дмитрий Денисов, яблони выбраны из-за того, что на улице действуют ограничения по высоте зелёных насаждений. Яблоня компактнее клёна или липы.

Посадки на Жукова продолжатся. Также деревья появятся на улицах Горького, Рылеева и Плеханова.