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Благоустройство

В Дугне открыли обновленный сквер

Дмитрий Ивьев
15.10, 15:52
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Церемония прошла там в четверг, 15 октября.

- Мы открыли новое общественное пространство, которое стало не просто местом для прогулок, а настоящим музеем под открытым небом, - рассказал глава Ферзиковского района Алексей Волков. - Сквер посвящён Никите Демидову и основанному им Дугнинскому чугуноделательному заводу. Именно здесь, на берегах реки Дугны, в 1707 году была запущена первая домна будущей металлургической империи Демидовых. Никита Демидов по праву считается отцом российской тяжёлой промышленности. И Дугна — не просто точка на карте. Это место, где родилась российская металлургия.

По его словам, сквер имени Никиты Демидова — это наш поклон предкам, символ неразрывной связи поколений. Помимо бюста, в сквере размещены информационные стенды о вкладе семьи Демидовых в развитие России.

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