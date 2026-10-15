Благоустройство улицы Лесной завершилось в Балабаново

Специалисты завершили благоустройство общественного пространства на улице Лесной в Балабаново, которое проводилось в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил 15 октября глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

На улице привели в порядок пешеходную зону: вместо старого покрытия уложили брусчатку, установили новые бордюры. Для удобства маломобильных граждан и слабовидящих пешеходов оборудовали сходы с тактильной плиткой. Вдоль дорожки разместили лавочки и урны.

Обновили специалисты и систему освещения. Новые светодиодные фонари направляют свет как на проезжую часть, так и на тротуар. Такое решение помогает экономить электроэнергию и делает передвижение в тёмное время суток безопаснее.