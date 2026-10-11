На Правобережье Калуги строят площадку для дрессировки собак

Возводят ее полностью на внебюджетные средства, об этом 10 октября рассказал глава города Дмитрий Денисов.

Основные снаряды уже установили, - пояснил он . - Для хозяев поставят теневой навес и скамейку, также на территории появятся урны и освещение. Отдельное внимание уделили озеленению по периметру ограждения.

Это уже третья подобная площадка в городе. Первую в прошлом году открыли на набережной Яченского водохранилища, вторую - на Грабцевском шоссе.

Оба предыдущих объекта городу также подарили социально ответственные компании.