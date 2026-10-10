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Благоустройство

В Калуге установят 105 новых светильников в Губернском парке

Дмитрий Ивьев
10.10, 10:33
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Они будут антивандальными, рассказал 10 октября глава города Дмитрий Денисов.

- Мы такие уже проверили в работе в городском парке и сквере Мира, - пояснил он. - Для новой системы освещения проложим 3,7 километра кабельных сетей. Отдельно осветим детскую площадку.

Точные сроки пока не называются.

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