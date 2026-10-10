В Калуге установят 105 новых светильников в Губернском парке

Они будут антивандальными, рассказал 10 октября глава города Дмитрий Денисов.

- Мы такие уже проверили в работе в городском парке и сквере Мира, - пояснил он. - Для новой системы освещения проложим 3,7 километра кабельных сетей. Отдельно осветим детскую площадку.

Точные сроки пока не называются.