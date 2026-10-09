В Балабаново завершился ремонт на улице Лесной
Там обновили тротуар.
Рабочие уложили новую плитку и установили бордюры. Вдоль пешеходной дорожки теперь стоят новые лавочки и урны, рассказал 8 октября глава района Николай Калиничев.
Кроме того, обустроено освещение.
- Завершающим аккордом благоустройства стала планировка земли, посев газона и высадка декоративного кустарника, - прокомментировал Калиничев.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь