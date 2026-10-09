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Благоустройство

В Балабаново завершился ремонт на улице Лесной

Дмитрий Ивьев
09.10, 07:41
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Там обновили тротуар.

Рабочие уложили новую плитку и установили бордюры. Вдоль пешеходной дорожки теперь стоят новые лавочки и урны, рассказал 8 октября глава района Николай Калиничев.

Кроме того, обустроено освещение.

- Завершающим аккордом благоустройства стала планировка земли, посев газона и высадка декоративного кустарника, - прокомментировал Калиничев.

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