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Благоустройство

Театральную площадь в Калуге ждёт преображение

Дмитрий Ивьев
01.10, 09:19
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Её благоустроят в 2027 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Архитекторы хотят совместить удобство для горожан с сохранением исторического облика: оставят ансамбль начала XX века, симметричную планировку, взрослые деревья и фонтаны.

При этом на площади появятся новые зоны отдыха — с гамаками, местами для отдыха прямо на траве и точками, где можно купить кофе.

С 2025 года по этому нацпроекту в России обновили уже более 10 тысяч общественных и дворовых пространств. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что такие проекты не только делают города комфортнее, но и помогают местному бизнесу. По его словам, благодаря победителям конкурса благоустройства по всей стране появилось свыше 4 тысяч рабочих мест, а на обновлённых территориях открылось 905 коммерческих объектов.

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