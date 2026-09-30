В селе Ульяново привели в порядок лежачие полицейские

Сотрудники прокуратуры Ульяновского района проверили дороги и выяснили, что искусственные неровности на улице Большая Советская разрушились.

Они уже не могли нормально снижать скорость машин.

Прокуроры потребовали от дорожной службы устранить нарушения. После этого лежачие полицейские отремонтировали и привели в надлежащее состояние.