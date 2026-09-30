В селе Ульяново привели в порядок лежачие полицейские
Сотрудники прокуратуры Ульяновского района проверили дороги и выяснили, что искусственные неровности на улице Большая Советская разрушились.
Они уже не могли нормально снижать скорость машин.
Прокуроры потребовали от дорожной службы устранить нарушения. После этого лежачие полицейские отремонтировали и привели в надлежащее состояние.
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