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В Калуге обсудили реконструкцию Театральной площади

Дмитрий Ивьев
30.09, 09:30
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Работы запланированы на 2027 год.

Обсуждение концепции прошло в Доме архитектора, рассказал 30 сентября глава города Дмитрий Денисов.

Концепцию представила руководитель инициативной группы молодых калужских архитекторов Елизавета Черюканова. Специалисты разработали проект бесплатно.

- Задача непростая: создать современное пространство, сохранив исторический ансамбль начала ХХ века — фонтаны, скульптуры, деревья. Разработчики вдохновлялись архивными фото 70-х, когда сквер был местом притяжения для всех, - пояснил Денисов. - В историческую среду предлагают вписать фонари, качели, гамаки, уютную кофейню, арт-объекты, современные цветники. Продумано зонирование, парковка для туристических автобусов, информационный центр, будка охраны и туалет.

Чтобы во время массовых мероприятий не вытаптывали газон, предлагается использовать живую изгородь.

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