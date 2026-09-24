В Малоярославце обустраивают территорию на улице Чистовича

Работы ведутся в районе больницы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

- Здесь предусмотрено новые пешеходные дорожки, покрытые брусчаткой, освещение, озеленение, скамьи и урны, - рассказал 24 сентября министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Также там установят парковые качели, а для детей появится несколько комплексов: игровой, канатный и спортивно-игровой.