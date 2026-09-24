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Благоустройство

В Малоярославце обустраивают территорию на улице Чистовича

Дмитрий Ивьев
24.09, 16:08
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Работы ведутся в районе больницы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

- Здесь предусмотрено новые пешеходные дорожки, покрытые брусчаткой, освещение, озеленение, скамьи и урны, - рассказал 24 сентября министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Также там установят парковые качели, а для детей появится несколько комплексов: игровой, канатный и спортивно-игровой.

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