В Боровске подходит к финалу благоустройство набережной

Глава Боровского округа Николай Калиничев оценил ход работ на стройплощадке «7 веков Боровска. Начало».

По его словам, работы близятся к завершению, и набережная уже наполняется смыслами, как и было задумано: появились панели с описанием истории Боровска XIV и XV веков, которые поведают о рождении городища на Протве. На них разместят QR-коды с аудиогидами, которые помогут узнать еще больше.

Кроме того, на площадке уже установлены металлические конструкции, посеян газон, сейчас ведутся отделочные работы на зонах для отдыха, идёт монтаж освещения, а на этой неделе рабочие начнут укладывать асфальт. Осталось около месяца работ.