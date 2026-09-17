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Благоустройство

В Юхнове открыли новую спортплощадку

Дмитрий Ивьев
17.09, 09:41
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В новом микрорайоне на улице Дениса Давыдова завершилось строительство спортивной площадки. Об этом сообщил глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На площадке установили тренажеры с навесами для защиты от дождя и снега, которые подойдут для занятий воркаутом. Также уложили покрытие из резиновой крошки, провели освещение для вечерних тренировок и поставили элементы для отдыха и общения.

Комиссия уже приняла объект.

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