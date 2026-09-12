В Калуге открыли новую спортивную площадку

Она появилась в районе дома №31 на улице Полесской.

Там уложено специальное покрытие, нанесена разметка, установлены волейбольная сетка и баскетбольные кольца.

- Спасибо жителям, которые участвуют в благоустройстве своего района, предлагают идеи и помогают контролировать их реализацию! – прокомментировал в субботу, 12 сентября, глава города Дмитрий Денисов.