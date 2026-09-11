В России стартует третий сезон конкурса «Благоустрой»

С 15 сентября стартует приём заявок на третий сезон Национального студенческого конкурса «Благоустрой». Его проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минстроя России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Участвовать могут студенты архитектурных и строительных специальностей из российских вузов — в возрасте от 17 до 35 лет. Подать заявку можно как самостоятельно, так и в команде до пяти человек.

Участникам нужно будет предложить свою архитектурную концепцию — на выбор доступно семь номинаций. Четыре из них от Минстроя посвящены благоустройству парков, набережных, центральных площадей и территорий возле религиозных объектов в малых городах, исторических поселениях и опорных населённых пунктах.

Победитель получит 1 миллион рублей. Авторы лучших работ в отдельных номинациях — по 300 тысяч рублей, а ещё смогут пройти стажировку в топовых бюро и отправиться в архитектурную экспедицию.

За два прошлых сезона в конкурсе поучаствовали более 3,5 тысячи студентов из 75 регионов — они представили свыше 400 проектов. Некоторые из этих идей уже воплощают в жизнь в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».