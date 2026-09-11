Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В России стартует третий сезон конкурса «Благоустрой»
Благоустройство

В России стартует третий сезон конкурса «Благоустрой»

Дмитрий Ивьев
11.09, 08:54
0 249
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С 15 сентября стартует приём заявок на третий сезон Национального студенческого конкурса «Благоустрой». Его проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минстроя России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Участвовать могут студенты архитектурных и строительных специальностей из российских вузов — в возрасте от 17 до 35 лет. Подать заявку можно как самостоятельно, так и в команде до пяти человек.

Участникам нужно будет предложить свою архитектурную концепцию — на выбор доступно семь номинаций. Четыре из них от Минстроя посвящены благоустройству парков, набережных, центральных площадей и территорий возле религиозных объектов в малых городах, исторических поселениях и опорных населённых пунктах.

Победитель получит 1 миллион рублей. Авторы лучших работ в отдельных номинациях — по 300 тысяч рублей, а ещё смогут пройти стажировку в топовых бюро и отправиться в архитектурную экспедицию.

За два прошлых сезона в конкурсе поучаствовали более 3,5 тысячи студентов из 75 регионов — они представили свыше 400 проектов. Некоторые из этих идей уже воплощают в жизнь в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNldmJFSWJVRFMzYzRBU3lUV0owK2c9PSIsInZhbHVlIjoiRklsdjZIZVBTMlBtL3lReTVrbS8xenNWL1UyV0s4WlpLTG9COGFtSms1NG9ldzJ0dURpRTZkdzR4L3ByUUlxSkJHVVpJc3BrWlZQTVh4MEtQRGxXS1E5UmVxaGVkSjRua0Vib3JXS1lNcSszSVREUnBFM2pWODRTV25IaEVRa2o0cVlTZkJvOGhLdWZiM2JZMk1VdVF2ZWVmQWZsc0lrMGR1WGdQazZPME9nSEU4Q0pIWXZCRmVKZG5WNFZtY3BWSnpSNTNvWktid0lKWjJrbDQyLzBuazdmNFV3TCsxMnBaK2NLQTFmQlBUa1hlVjNiVWVKcmdEZ0UvZ2FYdmhKVlljay90ZDBLczlEZjI0SVZLQ21WSFFOdzR3Mm1tQ1lkV2p2WUVndGlNVE5qdkdmL1NMQ1dUTU5xMitnckVQMmp1NnFnclJGSEtMWTRuYXJpU2dhSU1odW8xL2ZONFBzc3FrUytzNFFsSzVUSUlBMlVVTVh0WnFhNkswMmVsOWV3VHY3STJzaXU5SkppeW9ycXk4T2p1SXlHZHZESC8xYmZzOW1CWVIzSk5IcmlEYVk2L25IUmNRN3l4QzJUMzgrWiIsIm1hYyI6IjllNzUzNDEwNTVlNmFlYTEzMzVlOTJmMGE1NWE1MzI5N2MyMmZkMjJjOGQ5ZDdiMmU2ZGQ0YjYzZDM2OWMwMGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9IOVhvYmlnaG1PdXovNFZVYnliTGc9PSIsInZhbHVlIjoiS1hMV3pmWWhidlkzOHJGakpGMzl2U29ZNWFReVBtMXBiZ2J4SitLWVhjZjFsUm1GVzVSS3dmWGk0SVIwK1ZtS0RmSy9YeWdPUEZ2cUNzNmx3TjRFRWdVdDhKbVowN1c4Qld6ZDl4WStxeHJGdEFJUll5MDZsN1pIOTNjUFpaQXRDQTFtTC9UMTZPYXpNSzk1bzZJTHU4MzJWNWNhMXhtYVJHTEprdmhTNEQ2MGpoWjdwUkNtbHV5d05wOHdkd2lKQmVhdkMxcWQrVkxWTldncXdmdFVVVmtHbG1HQ09pcUJ6N1UrVHVScFgxT0JXZkFWL0Era1N6WFdwYkd3bWV5eTFLSkdVZFp6MDRmMFNmYVp2bFFiUExZVFB1K3RJQkkvc0lNOXk0cFdoQ0s4Y1ozenJBb01DY0dCeDZZeFBUMFR6OUZLd1ZsRDd1VkZkL2oxWHQrMEJVam5HcU9HMFJvVkFyeUl6aVg2aXVFUlcwQmtobGpyYnEvRzV6b1B0eDVnYjlkOWY1ZURYQ09xZ2tnbUxFQVYrbEd0ZVFKZ1poK2F6REVMWXdoOVFSWnJ2T2pSZytKL2pSQlBaWmxJZjFsUkFBdDlwcVVvcStDS0RBUHIyUnZYRkdiQkt6YzFRV1B4S0NTbFc0Qmp4ODh4OHpLOFRXRkJ5TWVRYnJtbzdwYTY2NE1KZFdPcmsyTkRCeEEwbkxWQVRaNnhVY0VoR1dTUEpKR3dwUzR6WnZxZjB4TEpiYTVVVXpnczN0QXhtVTBjQndkMFNNVWwvQkUwbWJvMUNzcW5xbXBaU3RibEc3UWV5M1Q3QjNxSnFHZERKZXZSWEQxNDJ2T1VBWnYyVjZBYyIsIm1hYyI6IjBjZDY5ZmE1MjQyYzgyZTkwYmQ3MGMzNWZjYTQwN2E0ZTU2ODM2YjQyZjkyZWMyZDBhNjhhM2UxMTNhMjBiODIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+