В Мещовске появился крытый остановочный павильон

Работы по благоустройству завершены, сообщил в пятницу, 11 сентября, глава района Владислав Поляков.

- Теперь ждать общественный транспорт станет гораздо удобнее в любую погоду, - заявил он. - В настоящее время закупаются скамейки для установки внутри объекта. Также планируется установка системы обогрева для использования павильона в зимний период. Режим работы будет согласован с графиком движения автобусов.

Он призвал местных жителей бережно относиться к объектам городской инфраструктуры и поддерживать чистоту.