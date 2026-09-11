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Благоустройство

В Мещовске появился крытый остановочный павильон

Дмитрий Ивьев
11.09, 10:02
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Работы по благоустройству завершены, сообщил в пятницу, 11 сентября, глава района Владислав Поляков.

- Теперь ждать общественный транспорт станет гораздо удобнее в любую погоду, - заявил он. - В настоящее время закупаются скамейки для установки внутри объекта. Также планируется установка системы обогрева для использования павильона в зимний период. Режим работы будет согласован с графиком движения автобусов.

Он призвал местных жителей бережно относиться к объектам городской инфраструктуры и поддерживать чистоту.

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