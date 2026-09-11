Награждены победители конкурса «Ольговка в цвету»

Конкурс проводится территориальной общиной «Дружба» с 2010 года. В этом году участие в нём приняли порядка 250 человек. Конкурсная комиссия отобрала 56 финалистов. Лучших цветоводов микрорайона поздравили и поблагодарили за труд председатель Думы Калуги Юрий Моисеев и депутат Михаил Васильев.

«Замечательно, что жители микрорайона «Ольговка» стараются украсить дворы, разбить красивые клумбы и цветники, навести порядок. Благодарю вас, дорогие друзья, за плодотворный труд, активную позицию и ответственность. Вы делаете наш город краше и являетесь замечательным примером для молодого поколения. Несмотря на то, что Калуге исполнилось 655 лет, она развивается и идёт вперёд, в этом есть и ваша заслуга», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

«Сегодня мы в 16-й раз чествуем цветоводов, тех, кто делает нашу «Ольговку» красивой и уютной. Мы планируем развивать этот конкурс, надеюсь, с каждым годом участников будет всё больше. Поздравляю финалистов и победителей! Желаю крепкого здоровья, мира и благополучия!», – поздравил активистов Михаил Васильев.

Победителям вручили благодарственные письма и призы, творческие коллективы детской школы искусств № 5, ДК «Малинники» и подросткового клуба «Селена» подготовили праздничный концерт.