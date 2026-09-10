В Бабынино установили большие качели

Они появились в местном парке.

- Сегодня мы приняли этот объект, и члены комиссии даже на минутку вернулись в детство — проверяли прочность качелей на себе! – прокомментировал глава района Владимир Яничев.

Теперь в парке есть трибуны, качели, лавочки, фонари и стол для настольного тенниса.

По словам Яничева, проект реализован в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В следующем году в Бабынино планируют реконструкцию сквера воинов-интернационалистов, а в Воротынске - сквера Молодежный.