В Бабынино установили большие качели
Они появились в местном парке.
- Сегодня мы приняли этот объект, и члены комиссии даже на минутку вернулись в детство — проверяли прочность качелей на себе! – прокомментировал глава района Владимир Яничев.
Теперь в парке есть трибуны, качели, лавочки, фонари и стол для настольного тенниса.
По словам Яничева, проект реализован в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В следующем году в Бабынино планируют реконструкцию сквера воинов-интернационалистов, а в Воротынске - сквера Молодежный.
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