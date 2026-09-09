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Благоустройство

Строители создают «Сердце Мосальска»

Дмитрий Ивьев
09.09, 15:17
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В центральной части города появится место для отдыха.

Проект стал победителем X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году и реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

- На сегодняшний день выполнен значительный объём подготовительных работ: завезён грунт, организовано водоотведение, установлены бордюры, частично приобретены малые архитектурные формы, - рассказал 9 сентября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

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