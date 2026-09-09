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Благоустройство

Губернатор побывал на обновлённой набережной реки Жиздра

Дмитрий Ивьев
09.09, 10:21
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8 сентября во время рабочей поездки губернатор Владислав Шапша осмотрел набережную реки Жиздра — теперь это полностью благоустроенное общественное пространство города.

Преображение территории стало возможным благодаря проекту «Жив Здрав»: в 2024 году он победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Глава округа Александр Барыбин отметил, что в планировании благоустройства активно участвовали местные жители. Вместе с горожанами продумывали, как сделать набережную удобной и для взрослых, и для детей.

Особого внимания потребовала работа с рельефом: русло реки пришлось фактически воссоздавать заново — за годы оно сильно изменилось. Его укрепили, привели в порядок и вернули на историческое место.

Владислав Шапша похвалил результат: по его словам, такая продуманная сеть тропинок — редкость, а сама набережная получилась отличным местом для отдыха. Губернатор пообщался с жителями: они рассказали, что обновлённая территория стала настоящей точкой притяжения для всех жиздринцев.

Также на набережной появилась баскетбольная площадка — там губернатор встретился с тренером и командой, пожелал спортсменам успехов.

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