Владислав Шапша оценил благоустройство скверов в Людиново

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 8 сентября прогулялся по обновлённым общественным пространствам Людиново.

В этом году в городе серьёзно преобразили общественные пространства. Сквер Тружеников тыла и сквер Партизан победили в народном голосовании в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Теперь в скверах удобные пешеходные дорожки, современное освещение, новые малые архитектурные формы и зелёные насаждения.

Сейчас в активной фазе находится реконструкция площади Победы. Проект стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды для малых городов, благодаря чему город получил крупный федеральный грант. Большая часть работ уже выполнена.

Владислав Шапша поставил задачу завершить все работы к октябрю. Он подчеркнул, что к этому месту нужно относиться с особым уважением — ведь оно связано с историей страны.

Скоро на обновлённой площади в торжественной обстановке вновь зажгут Вечный огонь.