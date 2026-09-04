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Благоустройство

В Жукове привели в порядок пешеходную зону на улице Рогачёва

Дмитрий Ивьев
04.09, 08:30
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Благоустройство провели по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На участке появился новый тротуар с асфальтобетонным покрытием, поставили бортовые камни, современные светильники, лавочки и урны.

Зона находится рядом со школой, так что теперь ходить здесь детям и родителям стало удобнее и безопаснее, рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

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