В Жукове привели в порядок пешеходную зону на улице Рогачёва
Благоустройство провели по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На участке появился новый тротуар с асфальтобетонным покрытием, поставили бортовые камни, современные светильники, лавочки и урны.
Зона находится рядом со школой, так что теперь ходить здесь детям и родителям стало удобнее и безопаснее, рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
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